Kohtulik arutamine sai alguse 13. jaanuaril ning on kohtumäärusega kuulutatud täielikult kinniseks. See on vajalik kohtu all olevate alaealiste või kannatanu huvides. Ajakava järgi on praegu planeeritud viimane istungipäev 13. aprilliks. Otsuse tegemise aeg pole veel praegu teada.