Luunja jõesadamas valmis uisuväljak

Luunja valla meelest on kõige mugavam uisuväljakule siseneda keskmistest väravatest, mis on uisuvälja tarbeks avatud. Seal on võimalik istuda ka sadamakaile ja uiske vahetada. Uisutada on võimalik ka pimedal ajal, sest sadama parkla tuled valgustavad ka uisurada.

Uisuväljaku rajasid Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus koostöös Tarvo Laasi ja sihtasutus Luunja Jõesadamaga. Varem ei olnud rada võimalik teha, sest enne möödunud nädala krõbedat külma polnud jää piisavalt paks ja tugev.

Jää on esialgu ootuspäraselt konarlik, ent loodetakse, et nädala lõpus tuleb lubatud sula, tasandab konarused ära ja siis tuleb kohe külm peale. Kalameestele paneb vald südamele, et uisuraja poolsesse kanali otsa on aukude puurimine keelatud.