Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on täna Tartu linnavolikogus arutusele tulev ettepanek Neinar Seli nimetamisest Tartu aukodanikuks pehmelt öeldes arusaamatu. «Korruptsioon on täna kõige rohkem Eesti tulevikku hävitav mädapaise, mis närib nagu koiliblikas augud sisse usaldusele rahva ja tema esindajate vahel. Toimingupiirangu rikkumises süüdi mõistetud ettevõtja tunnustamine kõrge autasuga annab aga väga vale sõnumi,» leiab Kallas.

«See, et meil moodustub riigis võimuliit, kelle ühel partneril lasub väga tõsise korruptsioonikuriteo kahtlus ning see, et Tartu võimuliit soovib aukodaniku tiitli nominendi korruptsioonikuriteo osas silma kinni pigistada, on samm tagasi, mitte edasi. Linnapeal oli ometigi valida väga paljude väärikate kandidaatide hulgast,» lisas Kallas.