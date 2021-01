Ta ei kuulu kindlasti sellesse seltskonda, keda võib nimetada ülinutikateks, nagu vareslased, tihased ja mõned papagoid, iseloomustab linnuökoloog Marko Mägi kuldnokka. Aga kindlasti pole ta rumal lind. Et ta on inimkaasleja, oskab ta meie pakutavaga kenasti kohaneda. Näiteks on nad igasuguseid rumalusi ära õppinud. On teada, et nad on kusagil taksofonidest münte varastanud. «Ma küll ei tea, mis nad nendega peale hakkasid,» lisas ta. «Aga kuldnoka laul on väga mitmekesine ning laul ja nutikus kipuvad lindudel käsikäes käima.»