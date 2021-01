Tartu Postimees alustas eelmisel nädalal uut, juubelihõngulist rubriiki «30 aastat varem», milles palume eri eluvaldkondade inimestel heita tagasivaatav pilk Eesti iseseisvuse taastamise aastale 1991. Loomulikult ei jäta me muu hulgas uurimata, kuivõrd sarnaneb praegune Eesti intervjueeritavate arvates sellega, millest nad toonaste murranguliste sündmuste eel ja ajal unistada oskasid. Aga see on konksuga küsimus.