«Mitmes uuringus on hinnatud dopamiin-, serotoniin-, glutamaat- ja GABAergiliste ravimite toimet psühhostimulantide sõltuvuse raviks. Kahjuks ei ole need kliinilised uuringud osutunud edukateks ja vaja on leida uusi ravistrateegiaid,» rääkis Tartu ülikooli farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda, kes on aastaid uurinud ravimsõltuvuse mehhanisme ja ravivõimalusi.