Pika ajalooga Tartu jalatsitootja Samelin on löönud kampa uue kodumaise brändiga Kira, mille omanik on OÜ Naturewear. Et muuta moetööstust jätkusuutlikumaks ja aidata lahendada jäätmeprobleemi, on Kira kaubamägi all välja tuldud jalavarjudega, mille tarvis taaskasutatakse materjale ja antakse neile uus elu. Peale selle saab jalatsitelt lugeda üsna harva esinevat fraasi «Made in Estonia».