Südatalviselt karges Viljandis tuli Jaak Joala monumendi läheduses suisa parkimiskoha vabanemist oodata, sest inimesed tulid ja läksid hoolimata 18 külmakraadist. Valitses kummaline meeleolu. Keegi ei rääkinud valjul häälel. Tehti vaid selfisid Joala taustal. Teel Tartusse tagasi adusin, et see, mis seal toimus, oli nagu matustel viimane hüvastijätt kadunukesega. Isegi sümboolsed punased nelgid olid samba jalamile asetatud. Paistab, et tänu hoogsale poleemikale on praegu tegu vaieldamatult Eesti kõige atraktiivsema vaatamisväärsusega.