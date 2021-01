Alex Savolainen: Eesti koolid on ülerahvastatud

Eesti haridussüsteemi suur murekoht on koolide ülerahvastatus. Mida rohkem on klassiruumis inimesi, seda enam on segavaid faktoreid. Introvertsed ja/või vähese enesekindlusega õpilased ei julge küsimusi esitada ega pruugi märku anda, kui õpitav teema on neile segane. Mahajäämuse korral võib kehvema õppeedukusega õpilane segada kaasõpilasi, mistõttu on neil keerulisem keskenduda õppetööle.