Viibimine järvejääl on lubatud kuni piirirežiimieeskirjaga kehtestatud keelualani, mille piirivalvurid nüüdseks tahtmatute piiriületuste ning eksimise vältimiseks on juba tähistanud vastavate siltidega.

Vaniku, Pabra ja Kriiva järve jää aga veel sedavõrd tugev ei ole ning neil piiriveekogudel võib endiselt liikuda vaid jalgsi. Pattina järve jääkate on samuti ebaühtlane ja ohtlikult nõrk, mistõttu on sinna minek keelatud. Samuti on keelatud viibida jääl Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemal kui 200 meetrit ning Narva jõe lähtele lähemal kui üks kilomeeter. Ühtlasi on keelatud väljuda järve jääle Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal ning Piirissaarest kagu poole jäävale jääalale.