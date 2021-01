Teie valikkogu «Helmemänni varju all» kannab aastaarvu 2021. Selle on illustreerinud Jüri Arrak tušijoonistustega ja kirjastanud Hea Lugu eesotsas Tiina Kaalepiga. Tagakaanele on kirjutatud: «Jaan Kaplinski valis välja oma kõige tähendusrikkamad luuletused. Jüri Arrak joonistas neid lugedes pildid.» Miks olete just need luuletused liigitanud kõige tähendusrikkamaks?