Anne kanalil saab tänasest uisutada

Uisurada Anne kanalile valmis koostöös linnavalitsusega. Kollist selgitas, et suurematele uisuentusiastidele on kanalil umbes kilomeetripikkune uisuring ja väiksematele tegi ta keset kanalit «päikeseketta».

Rajameister märkis, et jää kvaliteet uisurajal on keskmine. Ta selgitas, et jää ja lume vahele on kalameeste puuritud aukudest kohati palju vett tulnud ning seetõttu oli jää teatud kohtades konarlik ja külmunud jalajälgi täis. «Aga proovisin leida raja aukude vahele ja üldjoontes sai see väga okei,» sõnas Kollist.