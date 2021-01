Haiglajuht ei eitanud Tartu Postimehe usutlusele vastates, et selline seik on aset leidnud. Ta selgitas, et esimese tarnega olevat nende haiglasse saabunud 105 vaktsiinidoosi ning sealt said osa tervishoiutöötajatest esimese kaitsesüsti kätte. Kuna aga samas oli ilmnenud, et tegelikult võib ühest Pfizeri vaktsiiniviaalist saada algul lubatud viie doosi asemel kuus, olevat tekkinud küsimus, kuidas ülejääki kasutada.