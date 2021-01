Emajõe äärde kerkivad suveks uued kohvikud

Abilinnapea leiab, et tartlased ja linna külalised on Emajõe-äärsed suvekohvikud hästi omaks võtnud. «Kuigi uute toidukohtade avamise tähtaeg on 1. juuni, loodan ma väga, et ettevõtjad suudavad olla kiiremad ning avavad oma terrassid külastajatele juba esimestel soojadel kevadõhtutel,» sõnas Laidre.