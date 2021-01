Tartu maraton sai valitsuselt rohelise tule

Valitsuse hinnangul on Estoloppeti sarja kuuluvad spordi- ja liikumisürituste etapid, mis toimuvad Eesti eri paigus jaanuari lõpust kuni märtsi alguseni, ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritused. Otsus võimaldab korraldada osalejate piirarvu erisusega 30. jaanuaril Viru, 6. veebruaril Tamsalu-Neeruti, 13. veebruaril Alutaguse ning 21. veebruaril Tartu maratoni. 27. veebruaril on võimalik korraldada Tallinna suusamaraton ning 6. märtsil Haanja maraton.

«Eesti suurvõistluste korraldajad on tõestanud, et viiruse levimise tingimustes suudetakse korraldada turvalisi võistlusi. Estoloppeti korraldajad on toonud välja riskide maandamise meetmed, mida tuleb arvestada kõikide etappide läbiviimisel,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Muudatuste kohaselt jääb suusamaratonidel ära kohapealne toitlustamine või toimub pikematel distantsidel tagasihoidlikult välitingimustes. Osalejate teenindamiseks siseruume ei kasutata. Ära jäetakse suur autasustamine ning osalejatel on palutud võistlustele kohale tulla isikliku transpordiga, hoida distantsi ning stardieelsetel toimingutel on soovitus kanda maski.

Maratonidest on suurim Tartu maraton, mistõttu on selle toimumiseks lubatud rajale rohkem inimesi – kuni 4000 inimest pikadistantsi stardis Otepääl ning maksimaalselt 2000 osalejat lühema raja stardis Arulas. Riskide maandamise meetmed peab kinnitama terviseamet.

Estoloppeti suusamaratonide sari on Eesti vanim ning ainukene suusasari. Kokku on koos Tartu Maratoniga sarjas kuus etappi. Alates 1998. aastast on toimunud üle 100 maratoni, kus osalejaid on olnud aastate jooksul kokku üle 100 000.