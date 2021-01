Toomas Jürgenstein selgitas, et mõte luua ühendus religioossetele sotsiaaldemokraatidele hakkas küpsema ühest üsna juhuslikust Facebooki postitusest, mis aga kohe elavat vastukaja leidis. «Paljude inimeste hoolivus ja ligimesearmastus oli juba leidnud sümbioosi religioonis ja sotsiaaldemokraatias, vastav ühendus oleks platvorm arutlusteks, selgitusteks, diskussioonideks ja ka julgustuseks,» ütles Jürgenstein.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Keila osakonna juhi Anneli Pärlini sõnul on ühendus avatud kõikide religioonide esindajatele. «Teretulnud on ka toetajaliikmed ehk siis inimesed, kes erakonda ei kuulu. Esialgsete põhimõtete järgi toetab loodav ühendus avatud religioossuse levikut ühiskonnas ja julgustab pidama usuteemalisi diskussioone. Meie üks eesmärk on pakkuda religioossetele inimestele võimalusi enese poliitikas teostamiseks,» rääkis Pärlin.