Tartu Erakool TäheTERA direktor ja õppejuht Taavi Kreitsmann ütles, et eilse seisuga jätkas distantsilt õppimist üheksa õpilast. Üldjuhul on selleks mõjuv põhjus, miks ei soovita last kooli saata, rääkis ta. Näiteks on kodus vanem või vanavanem riskirühmas või on otsus seotud lapse enda tervisega, aga on ka vanemaid, kes on loomu poolest ettevaatlikumad.