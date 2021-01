Peeter Olesk: erakond Isamaa mängib pikemat aega alati mustadega

Väga andeka graafiku Richard Kaljo (1914–1978) teiste ta arvukate tööde hulgas leidub ka linoollõikes teostatud «Maletajad» (1957). Sellest on mitu varianti, millest minul on silme ees lõplik. See kujutab malelauda, kahte suitsetavat mängijat ja lehelugejast kiibitsejat. Kell puudub, kohvikunaabrust ei ole, kohtunikku pole näha. Turniirimalet või simultaani sel pildil niisiis ei mängita. On ainult inimesed, mäng (nuppude arvu järgi ilmselt kinnine avang) ning pealtvaataja.

Poliitmängudes on kiibitsejaid enam: tõlgid, sekretärid, ihukaitsjad. Mõnikord on neid pariteetselt, sagedamini mitte. Fotograafid-ajakirjanikud esinevad episoodiliselt, ülemteenrid tegutsevad ise varju jäädes. Et nüüd on erakond Isamaa mänginud pikemat aega alati mustadega, ei tähenda see, et kiibitsejad oleksid kadunud.