Lisaks endiselt liigsele alkoholitarvitamisele kasvas mullu peamiselt narko- ja küberkuritegude hulk. Tartu politseijaoskonna ülem Andrus Reimaa (48) möönab, et narkootikumid ja alkohol on julmalt öeldes kogu kuritegevuse vundament. Ei ole asjata ütlus, et alkohol on tarkade inimeste jook, leiab Reimaa, kuid iga inimene, kes alkoholipudeli avab, arvab, et ta on tark.