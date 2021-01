Tartu ülikooli kahe instituudi bioteadlased tutvustavad värskemaid avastusi

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning genoomika instituudi koostöös näidatakse maailmale, et Eesti tippteadus on konkurentsivõimeline ning huvitav. Paeluvate välisesinejate kõrval saavad sõna noorteadlased, kelle teadustöö hõlmab teemasid iidsetest proovidest võetud DNA saladuste kohta kuni kõige moodsamate meditsiinitehnoloogia suundadeni välja.

Peakorraldaja rollis oleva TÜ genoomika instituudi direktor Mait Metspalu ütleb, et seekordne konverents on kindlasti eriline, sest kunagi varem pole selle konverentsi osaleja saanud mööda virtuaalseid teadusruume «ringi rännata». Hiirekliki kaugusel ootab kuulajat visuaalsete materjalidega otseülekandes teadlane, kellega võib kasvõi personaalse arutelu maha pidada. Ka tavapärane «suures virtuaalruumis» jooksev programm on avatud küsimusteks ning teemadest leiab valiku ka mitteteadlane.