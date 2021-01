Linn kutsub osalema tervisespordi ja selle võimaluste uuringus

Linn soovib uurida, kuidas tartlased on omaks võtnud kergliiklusteed, terviserajad ja väli- ning sisespordipaigad, millised on tervisespordi harrastamise eelistused ning kuidas võiks linn tervisesporti tulevikus arendada. Selleks kutsutakse kõiki tartlasi osalema tervisespordi küsitluses.

Tegemist on esimese tervisespordi uuringuga, mis on suunatud just Tartu linna elanikele, ning see aitab planeerida tervisespordile suunatud eelarvet ning vastava taristu arengut Tartu linnas. Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 25 minutit ning küsitlus kestab 30. jaanuarini.