Teatele reageerinud politseipatrullid tabasid korterist kaheksa noort, kellega viidi läbi esmased menetlustoimingud. Kuivõrd seitse neist olid alaealised, siis nemad anti peale esmaseid tegevusi praegu üle vanematele, kuid edasi tegeleb nendega noorsoopolitsei. Muuhulgas on selgitamisel, kuidas noorukid rendikorterisse üldse sisse pääsesid ning millise kahju selle omanikule tekitasid. Praegu võttis korteri enda kontrolli alla selle omaniku lähituttav, kes kindlustab, et esikus tekkinud veeuputus naabreid ei mõjutaks ning et eluruumide uks saaks lukustatud.