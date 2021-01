Eakate kõnniringid jätkuvad südasuveni

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul osutusid kõnniringid sedavõrd populaarseks, et neid plaanitakse jätkata südasuveni. «Teeb suurt rõõmu, et paljud eakad on leidnud kõnniringidel võimaluse turvaliselt üksteise seltskonda nautida ning turgutada liikudes oma tervist,» sõnas Lees.