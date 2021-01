Professor Volke sõnul on Eesti olnud digitaalsete terviselahenduste kasutuselevõtjana pioneer ning kogutavate andmete kvaliteedi viimine uuele tasemele on igati loogiline areng. «Täpsemad ja süsteemsemalt kogutavad andmed on kõigile asjaosalistele väga olulised. Näiteks võimaldavad need paremini rakendada kliinilise otsustustoe ja ka personaalmeditsiini lahendusi,» märkis ta.