Järjepidevad investeeringud on kümne aastaga vähendanud rikete arvu Tartumaal enam kui kaks korda. 2011. aastal oli maakonnas rikkeid 2596 ja 2019. aastal 1241. «Eesmärk on seda tendentsi hoida,» lubas Armas. Pikem eesmärk on 2023. aastaks 77 protsenti Elektrilevi võrgust ilmastikukindlale tasemele viia, see aitab vähendada katkestust kogevate klientide hulka ka keerulisemate ilmaolude korral.