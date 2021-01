Umbusaldusavalduses seisis, et Aivar Koka plaanide tõttu on valla eelarvega toimetatud liialt pillavalt. Vallavanemale Tiit Läänele ja abivallavanematele heitsid umbusaldajad ette, et nad ei suuda volikogu liikmete arupärimistele anda asjakohaseid vastuseid ning plaanidest ja lubadustest ei peeta kinni.

Umbusalduse saanud volikogu esimees Aivar Kokk sõnas, et võimu vahetumine on täiesti loomulik ning samas sõnas ta, et plaanis umbusaldusest hoolimata volikogu esimehe kohast taanduda. Kokk põhjendas, et ei jõua kõigele vajalikule piisavalt pühendada ning seetõttu oli ta mõttes mõlgutanud volikogu juhi ametist loobumist.