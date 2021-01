Paraku on skeptik läinud faktides ekslema, arvates, et pileti hind ei ole oluline. Lisaks näidetele Dunkirkist ja Tartu-Elva liinist on lisandunud tulemusi septembris nädalaks kehtestatud tasuta bussisõidu kohta. Võrreldes sellele järgnenud nädalaga eelistas linnavalitsuse andmetel pea iga viies autojuht bussi autole.

Kummaline on loogika, et õpilastele, tudengitele, töötavatele inimestele on väga taskukohane piletit osta ja linn võidab hetkeolukorrast, kui ei pea nende eest seda kulu kandma. Toon võrdluseks kaks arvu. Uue linnaeelarve maht on 215 miljonit eurot, läinud aasta bussipiletitulu Tartus oli 1,5 miljonit eurot. Kui arvata maha veel nn trükikulud, siis saame veel väiksema summa, mis Tartu võimalusi arvestades on linnale jõukohane.