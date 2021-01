«Minul on sellest raske rääkida, aga tahaksin ühe mõtte öelda,» ütles Alla Lilleorg. «Tiit Lilleorg oli suurepärane abikaasa, temaga oli kerge elada, ta oli minu teine pool: olime nagu üks tervik. Üks pool minust on nüüd kadunud ning kuigi mu elus on tütar ja palju teisi, kellele toetuda, jääb Tiit asendamatuks.»

KOMMENTAAR

Triinu Leppik-Upkin FOTO: Erlend Štaub

Triinu Leppik-UpkinRahvusballeti balletiartist, Ida Tantsukooli vilistlane

Ta oli minu lavalise suhtluse õpetaja Ida Tantsukoolis. Professionaalses elus pean väga tähtsaks seda, mida Tiit koolis õpetas – rahvusballetis on ju veel Ida Tantsukooli õpilasi ja ma leian, et hoolimata sellest, et oleme kõik väga erinevad tantsijad, ühendab meid tugev näitlejameisterlikkus ja suhtumine rolliloomise olulisusesse. Tiit tegi meile oma tundides pigem draamanäitlejatele mõeldud etüüde. Ta tahtis, et me õpiks olema avalikult üksi (s.t. üksi, aga arvestades publikuga), et me õpiks looma loogilisi põhjus-tagajärg seoseid ja et me oma loodud olukordadesse tõeliselt sisse elaks. Ta andis kõva vatti, aga nüüd ma näen, et sellest on olnud väga palju kasu, see ettevalmistus on eelis, et luua tõsiseltvõetav roll. Ma oskan endalt ja lavastajalt küsida õigeid küsimusi. Et see sisu, mis lavale jõuab oleks usutav.

Tiit oli suur Stanislavski austaja ja ta luges meile väga palju Stanislavskit ette. Kas usud või ei usu, on meisse kõigisse sisse õpetatud. Kui sa ise ei usu, ei saa sind keegi teine ka uskuda. Kui ise usud, siis võibolla hakkavad ka teised uskuma. See õpetus on mul kogu aeg kuklas ja ma seostan seda Tiiduga.

Õnnitlesin teda sünnipäeval novembris. Kohtusime pikemalt suvel, kui tähistati Alla juubelit, mis oli koroona tõttu õigel ajal pidamata jäänud. Seal olid paljud vilistlased. Mina olen nende perega suhelnud aastaid, aga nooremad vilistlased siis ilmselt esimest korda avastasid, et nendega saab rääkida nagu päris inimestega. Tiit ja Alla moodustasid nii elus kui Ida Tatsukooli juhtidena väga omapärase paari, aga just koos üksteist toetades toimisid nad imehästi. Soovin vaid, et Alla jätkaks. Kõik, mis oli, see jääb. Tiit elab meis kõigis mingis vormis edasi.