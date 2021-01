Nädalavahetuse krõbe külm andis oma panuse, et heas seisus suusarajad veelgi paremaks saaks. Tartus on nüüd mitu kilomeetrit kunstlumest suusaradu Tähtvere spordipargis ja tööjärg kandub edasi dendropargi poolele, kus esmaülesanne on kunstlumega kindlustada suusaraja esimene kilomeeter. Kaks kahurit juba teevad selle tarvis lund hunnikusse.