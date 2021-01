Elva vald annab teada, et Rannu kooli IV-IX klasside õpilased on ajavahemikul 26. jaanuarini distantsõppel. I-III klasside õppetöö toimub tavapäraselt koolimajas ja vastavalt kehtivale päevakavale.

Kõik õpilased ja vanemad on saanud täpsema informatsiooni ja edasised juhised e-Kooli kaudu, teatab vallavalitsus .

Terviseamet võtab või on juba võtnud kõikide lähikontaktsetega otse ühendust ja annab edasised juhised.

Elva vallavanem Toomas Järveoja paneb kõigile inimestele südamele, et jälgitaks oma tervist. «Haigussümptomite ilmnemisel (köha, kurguvalu, palavik, nohu jms) võtke kindlasti ühendust oma perearstiga,» ütles ta ja lisas, et praegu on äärmiselt oluline jääda ükskõik missuguste haigussümptomite ilmnemisel koju. «Kui tekivad ükskõik missugused haigussümptomid, peate jääma koju ja konsulteerima oma perearstiga. Koolidesse võivad minna vaid haigusnähtudeta õpilased.»