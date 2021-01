Eks siin olid tõmbe- ja tõukejõud. Tõmbejõud on Eesti poliitikas teada – kaks küllalt suurt liberaalset erakonda tahaksid, et kõik oleks selge, et erakondadel oleks kasutada piisavalt riigiressursse, et kindlustada oma poliitilist platvormi ja oma poliitilist positsiooni. Reformierakond ja Keskerakond tõmbuvad omavahel ju kogu aeg. Küllalt lähedal oli ju ka üle-eelmise aasta kevadel just nende liit. Kui nüüd on räägitud, et oleks olnud alternatiivse kolmikliidu võimalus, oleks see küll olnud väga suur üllatus. Nii enne kui ka pärast valimisi tegi Reformierakond korduvalt ettepanekuid Keskerakonnale, aga takistuseks sai peaministripositsiooni jagamine.