Elvas ootab järvejääl 800-meetrine uisuring

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et koolõpilased saavad neil uiske koolist. Teistel on võimalus laenuuiske küsida Verevi motellist, lausa raja ääres laenutuspunkti veel ei ole.

Šumanov ütles, et praegu teeb Arbi uisujää Verevi omale silmad ette, sest on siledam. Teisalt õhtuti on Verevi paremini valgustatud. Kes aga lisa soovib, siis ka Vaiksel järvel on jää lumest puhtaks lükatud.