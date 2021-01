Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased andmed näitavad, et koroonaviirust leidub pea kõigist maakondadest kogutud proovides. Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on üldine olukord võrreldav möödunud nädalaga ning viiruse levik on endiselt suurem kui pühade-eelsel ajal.