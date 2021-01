Teaduskeskuses Ahhaa saab näha maskinäitust

Ahhaa teaduskeskuse juhatuse esimees Andres Juur rääkis, et idee on tutvustada külastajatele arusaadavalt teadussaavutusi. «Seepärast tahtsime koostöös Tartu ülikooliga luua visuaalselt huvitava ja hariva näituse, mis oleks inimestele maski valimisel abiks,» sõnas ta. Tartu ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen märkis, et maskinäitus on suurepärane võimalus suurendada inimeste teadlikkust. «See näitab, kui erinevad võivad olla väliselt väga sarnased maskid ja kuidas nende erinevus teadusaparatuuri abil silma paistab,» lisas ta.