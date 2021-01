Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe ütles Postimehele kolmapäeval antud intervjuus, et järgmised kaks aastat on määrava tähtsusega. «Meie eesmärk on arendada Rally Estoniat selliselt, et oleksime kahe aasta pärast autoralli maailmameistrivõistluste võistluskalendri loomulik osa,» sõnas Hõbe. Tänavu toimub ralli neli päeva järjest, 15.–18. juulil.