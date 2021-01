Lõppenud aastale tagasi vaadates võime järeldada, et pandeemia majanduslikud mõjud Eestis osutusid kardetust tuntavalt väiksemaks. Kevadel nägid prognoosid ette ligi kuus protsenti majanduslangust ning pessimistlikemates stsenaariumites võis kohata ka 14 protsenti langust. Praeguseks võib arvata, et majanduslangus jääb vahemikku 2–3 protsenti, mis on üks väikseimaid näitajaid Euroopas.