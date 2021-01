Osavad pidid olema need meistrid, kelle laotud keldrivõlvid ja ahjukolded on arheoloogid nüüd avastanud Tartu ülikooli endisest majandushoovist, Jakobi 5 õppehoone kõrvalt. Moodsate autode raskus pole reetnud, et maapõues on peidus tühi ruum. Nii on ettevõtte Arheox arheoloogid Rivo Bernotas ja Keiti Randoja saanud olla päästekaevamistel tunnistajaks, et üsna maapinna lähedal on Põhjasõja-aegse ja -järgse rusukihi all varauusaegsed ja keskaegsed hoonekonstruktsioonid väga hästi säilinud.