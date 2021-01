Tähtvere laenutaja Imbi Heinla: vahel on suusatajat vaja kaaluda või uisutajale kaasa anda sall

Vahel tuleb inimesi kaaluda. Mõned on suured, tugevad mehed. Kõigepealt panen valge lehe põrandale, lehe peale panen suusa, ja siis ütlen, et pangu jalg koos keharaskusega peale. Kui seisab, proovin, kas saan paberi suusa alt ära tõmmata. Kui saan, siis see suusk sobib. Kui mehe raskus surub suusa tihedalt vastu maad nii, et paberit kätte ei saa, siis ta ei saa raja peal sõitagi. Jääb maa külge kinni.

Mõnele ei leiagi õiget suuska?

Võib ka nii olla.

Kas õnnetusi juhtub palju?

Tuleb meelde, see oli aastaid-aastaid tagasi, kui Vanemuisesse tulid need Inglismaa balletitantsijad. Üks poiss oli hästi pikk. Tema hakkas laululava jääl näitama, kuidas hüppeid teha tuleb. Ja kukkus niimoodi, et pikali maas, ja vist esihambad ka väljas. Kiirabi kutsusin. Jääl balletti tantsida ei ole lihtne.

Üks minu enda tuttav astus ka õues puupõrandalt otse jääle nii, et ei saanudki kaugemale. Käeluu katki! See oli üle-eelmisel hooajal.

Siis oli veel hüppeliiges. Üks naine tuli uisutama, pidi õhtul pärast veel tööle minema, aga väänas jala välja uisuga.

Igasuguseid seiku on. Nüüd peab muidugi maskiga tulema. Ainult silmad on näha. Siis vaatan dokumenti ja hõiskan: aa, see olete teie, teie ju käite kogu aeg siin suusatamas! Selliseid on hästi palju.

Keegi moslem, neli aastat tagasi tuli siia Palestiinast. Ei osanud eesti keelt. Aasta hiljem oli ta eesti keel puhas! Kui me tänava peal näeme, ajame alati juttu. Tuleb alati nagu päike.

Ma tean, te olete ise ka palju reisinud.

Olen külastanud üle 40 maa. Paljudes kohtades käinud viis ja enam korda. Reisin kolm korda aastas. Vahel ka viis. Eelmisel kevadel oli pilet India ookeani Colombosse, Sri Lankale jäi minemata. Ma ikka vaatan ja jahin neid pileteid. Reisin üksi ja metsikult. Lõunamaad on õpetanud kauplema. Mulle meeldivad soojad maad, mitte külmad.

Vahel võtan mõne kaaslase ühes. Kuni neli inimest. Nad on kõik minust vanemad inimesed, ja siis ma nagu natuke vastutan nende eest reisil. Üks 80-aastane proua on haruldaselt hea kaaslane mul.

Nüüd ootan, millal jälle reisida saab, kohe haige olen sest ootusest.

1980. aastal esitas ansambel Hampelmann üht menukat laulu «Reedene rõõm». Mis on teie reedene rõõm?

Oh, mul on kõik päevad ühesugused lõbusad tegelikult. Mul ei ole ka siniseid esmaspäevi. Nüüd tulevad laupäev, pühapäev, esmaspäev – kõik tööpäevad. Kõik rõõmsad!

Kas ma tohin veel küsida – kui vana te olete?

Hiiglama vana. Pange – üks vanemaid.