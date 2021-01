Gregor oli viieaastane, kui ta jalgrattaga nii õnnetult kukkus, et sai viga. Esiotsa tundus, et suuremat häda siiski ei juhtunud. Koolis selgus aga, et poiss väsib saadud trauma tõttu kiiresti ja õppimine edeneb aeglasemalt kui klassikaaslastel.