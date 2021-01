Lämmi- ja Pihkva järvele võib minna ka maastikusõidukiga

Jätkuvalt on jalgsi lubatud minna ka Vaniku, Pabra ja Kriiva järvede jääle. Lisaks võib minna ka Peipsi järve jääle, ent seda kuni viie kilomeetri kaugusele kaldast ning vaid sellele järvealale, mis jääb Lämmijärve ja Smolnitsa küla vahele.

Pattina järve jääkate on endiselt ohtlikult nõrk, mistõttu on sinna minek keelatud. Samuti on keelatud viibida jääl Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemal kui 200 meetrit.