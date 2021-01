Botaanikaaias saab vaadata samblikute fotonäitust

Samblikud on organismid, mis koosnevad kahest poolest, seenest ja rohevetikast või mõnikord ka tsüanobakterist. Samblikud elavad tihedalt lõimununa ühiselt moodustatud kehas, niinimetatud talluses. «Eesti on samblike poolest väga rikas, siin on teada üle 950 liigi,» ütles näituse kuraator Andres Saag.

Fotodele lisaks saab näha väljapanekut nende samblike eksemplaridest, mida piltidel on kujutatud. Samuti on näha kõik eestikeelsed samblikuraamatud.

Andres Saag on TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor, erialalt lihhenoloog ehk samblikuteadlane. Ta on samblikke pildistanud selle sajandi algusest. Enamik fotosid on tehtud selleks, et illustreerida samblikke tutvustavaid käsiraamatuid.

Mitmete piltide puhul ilmnes, et need ei ole mitte ainult teaduslikus mõttes informatiivsed, vaid pakuvad ka kunstilist elamust. Näitusel on väljas väike valik enam kui 1300 samblikufotost, mis esindavad umbes 30 000 faili.