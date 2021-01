Ringkonnaprokurör Anneli Hinto kinnitas, et taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist. «Praeguseks on olemas põhjendatud kuriteokahtlus, mis kirjeldab alkoholijoobes mehe ettearvamatut ja ohtlikku käitumist. Prokuratuuri seisukoht on, et vabaduses võiks kahtlustatav jätkuvalt ohtlik olla.»