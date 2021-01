Kõnes tõi Voolaid välja, miks ta just Tartu fookusesse on võtnud. «Poisikesena sõitsin ratastega sõpradega Tartus ringi ja avastasin Tartut füüsiliselt, kui lapsepõlv läbi sai, siis olin kurb, et see ilus tegevus leidis lõpu. Mõnikümmend aastat hiljem sain aru, et linna avastamine pole leidnud lõppu, vaid hakkasin seda avastama läbi ajaloo ja ka sellest raamatuid kirjutama,» selgitas ta.