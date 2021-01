Lõppenud aasta viimastel nädalatel, mil koroonaviirusega nakatunute arv Eestis tõusis kohati üle tuhande ööpäevas ning Tartumaal oli positiivse proovi andnuid ööpäevas üle poolesaja, oli kummaline jälgida, et naabermaakonnas Jõgevamaal lisandus vaid mõni üksik nakatunu. Algul tekitas see teatavat kergendust, hiljem juba kahtlusi. Pole kuigi loogiline, et üks maakond on nagu oaas keset koroonakõrbe. Võttes veel arvesse, et Jõgevamaa tõmbekeskus on ikkagi Tartu.