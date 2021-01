GALERII ⟩ Tartu uus linnakirjanik on Juhan Voolaid

Tartu valib linnakirjanikku juba viiendat aastat. Tartu linnapea Urmas Klaas selgitas, et linnalt saadav stipendium annab kirjanikule indu uute teoste loomiseks ja võimaldab tal rohkem pühenduda loometegevusele. «See traditsioon rikastab Tartu kultuurielu ka laiemalt, sest meil on linnakirjanikega olnud väga hea koostöö,» ütles linnapea.

Vastne linnakirjanik Juhan Voolaid on kirjutanud raamatuid alates 2008. aastast. «Olen kirjutanud mitmeid Tartu-teemalisi raamatuid ja kavatsen sellega jätkata,» lubas ta.

Voolaid põhjendas, et on Tartus sündinud, kasvanud ja kirjanikuks saanud, seega praegu on hea võimalus midagi tagasi anda. «Oma linnakirjaniku perioodil pöördun nii täiskasvanute kui laste poole uue raamatu ja uute juttude, aga ka näiteks pildinäituse vahendusel. Ma tahan inimesteni tuua elurõõmsat ja põnevat kirjandust,» rääkis Voolaid.