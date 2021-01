Ülenurme gümnaasiumi direktori Olev Saluveeri sõnul lõi kolleegiga juhtunu koolipere rööpast välja. Porkoni kehvast terviseseisundist sai Saluveer teada 6. jaanuaril, kui Ülenurme gümnaasiumi õpetajatel oli veebipõhine koolitus, kuhu õpetaja Porkon osalema ei tulnud. Õppejuhi telefonikõne peale selgus, et õpetaja Porkon oli kõrges palavikus ning oli tundnud ennast halvasti juba detsembri lõpust alates.

«Ta arvas, et see on lihtsalt külmetushaigus ja küll läheb mööda. Eks pühad tulid vahele ja arsti juurde minek selle võrra ka venis,» selgitas direktor Saluveer.

Porkon käis 5. jaanuaril koroonaproovi andmas ning kahe päeva pärast selgus, et see osutus positiivseks. «Ta helistas meile eelmisel neljapäeval ja kinnitas, et on osutunud koroonapositiivseks. Õpetajad olid temaga seejärel ikka kontaktis, aga laupäeval jõudis minuni uudis, et ta on meie seast lahkunud,» jätkas direktor.

Esmaspäeval anti kurvast uudisest teada kogu kooliperele. «Ive Porkon oli väga uuendusmeelne õpetaja ning toetas alati oma õpilasi. Oleme väga kurvad, aga proovime edasi minna,» lisas Saluveer.

Kool on nüüdseks teinud ümberkorraldusi ja leidnud Porkoni tundidesse asendusõpetajad.