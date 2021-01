Kino Maastikuarhitektid arihtektid on linnaujulasse suure terrassi juurde kavandanud suurte ja sellest paremale väikeste basseini.

Emajõe linnaujula ajakohastamise plaani on peetud ka varem, kuid nüüd on jõutud uude faasi. Eile hommikul otsustati linnavalitsuse istungil, et linn tellib väliujula maastikuarhitektuuriprojekti ettevõttelt Kino Maastikuarhitektid. Viimane saab selleks linnavalitsuselt ligi 30 000 eurot.