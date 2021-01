Piinlikult kaua kestab olukord, kus püütakse leida lahendust, mis oleks ligipääsetava linna vääriline – juurdepääsuga ka liikumispuudega, suurte pakkidega ja lapsevankriga inimestele. Tuleb arvestada, et raudteel kehtib palju erireegleid ning ehitised on seal kaitse all. See teeb hea lahenduse leidmise keeruliseks.