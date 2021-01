Eesti inimesed armastavad metsas jalutada, sportida, puhata ja seenel-marjul käia. Kindlasti on märgatud ka seda, et mitte iga metsastunud ala selleks ei sobi, ning suundutakse ikka sinna, kus mets on hooldamise ehk majandamise käigus läbitavaks muudetud. Metsade majandamise taga seisev metsa- ja puidutööstus on üks maapiirkondade majanduse alustalasid, kus leiab üle Eesti tööd 60 000 inimest. Valdavalt nüüdisaegsete ning võimalikult loodussäästliku tehnoloogiaga tehastes leiab kasutust iga metsast välja toodud puupind ning saab lõpuks majaks, mööbliks, graanuliteks või paberiks.

Mul on hea meel, et Tartu maakond tunnustas Vara saeveskit, meie grupi tütarettevõtet, 2020. aasta Tartumaa edendaja ja suurima investeerija tiitliga. See teeb südame soojaks. Tänan väga Peipsiääre valda ja Vara saeveski kõiki töötajaid, kes on aidanud seda auhinda vormida. Sellist tunnustust väärivaid puitu töötlevaid ettevõtteid on Eestis veel kuhjaga.