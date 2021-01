Jõululinn Tartu korraldaja Maris Peebo sõnul saaks uisuväljakut hoida avatuna ka kauem, aga seda siiski ei tehta. «Üks linnakodanik ütles ka, et miks ta seal suvel ei võiks olla,» märkis Peebo. «Aga ma arvan, et kevadel inimeste ootused ja meeleolud muutuvad, me ei tahaks, et see devalveeruks ja teeme Raekoja platsi kevadkuu alguseks talvest korda,» rääkis ta.